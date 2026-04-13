Уряд спростив закупівлю інноваційної зброї, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

В Україні запускають нову модель закупівель зброї

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, прем’єр-міністр Юлія Свириденко та Міноборони України, Уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Міністр оборони зазначив, що раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах, вони потрапляли у війська не системно.

Зараз дивляться

Ключові зміни:

Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою;

підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення щодо їх ефективності;

перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

– Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою, – написав Федоров у Telegram.

Йдеться про інноваційні товари, технології та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками.

Зі свого боку Юлія Свириденко зауважила, що інновації не повинні застарівати ще до їх централізованих закупівель через складність бюрократичного процесу.

– У сучасній війні швидкість впровадження технологій є критичною, – наголосила вона.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.