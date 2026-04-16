Президент Украины Владимир Зеленский после очередного массированного обстрела поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для Patriot и других систем.

Реакция Зеленского на обстрел со стороны РФ 16 апреля

— Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ – нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами, — написал глава нашего государства в Telegram.

Зеленский добавил, что давление на Россию должно работать, также важно своевременно выполнять каждое обещание помощи для Украины.

Сейчас смотрят

– Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе, в формате Рамштайна и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания относительно ракет для Patriot и других систем. Ожидаю доклада по результатам, — сообщил он.

Напомним, за сутки российские войска осуществили две волны комбинированных атак на Украину, применив 703 средства воздушного нападения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.