У суботу, 18 квітня, російські військові атакували FPV-дроном рейсовий мікроавтобус у Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області. Унаслідок удару поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували дроном маршрутку на Дніпропетровщині

За його словами, серед поранених 65-річний водій та троє пасажирів. Це жінки віком 73 і 82 роки та 14-річний підліток.

Зараз дивляться

Одну з постраждалих жінок госпіталізували.

– Дитина після надання медичної допомоги буде лікуватися амбулаторно, – зазначив Ганжа.

Нагадаємо, у березні на Сумщині російський дрон атакував маршрутне таксі.

У Сумській ОВА повідомили, що під удар потрапило маршрутне таксі сполученням Суми – Нижнє Піщане, яке їхало у напрямку Піщанського старостату.

Місцева влада заявила, що російські війська свідомо обрали цивільний транспорт як ціль.

Унаслідок атаки постраждав 65-річний водій маршрутки. Його госпіталізували. Загрози життю не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.