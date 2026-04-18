Компанія Укрзалізниця оновила правила ціноутворення на квитки у преміумсегменті залізниці. Йдеться про квитки на поїздки у вагонах СВ (люкс) та 1 класу потягів Інтерсіті у внутрішньому сполученні.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Динамічні ціни на квитки в Укрзалізниці: що відомо

Як зазначається, з 25 квітня продаж квитків у вагонах СВ (люкс) та 1 класу потягів Інтерсіті відбуватиметься за динамічною ціною.

Зараз дивляться

Водночас вартість квитків у вагонах плацкарт, купе та 2 класу Інтерсіті не зміняться.

Як стверджують в Мінрозвитку, відповідний наказ вже пройшов громадське обговорення та офіційно затверджений.

Вартість квитків у преміумсегменті формуватиметься з огляду на чотири фактори. Серед них:

сезонність: ціна квитка залежатиме від того, наскільки завантажені потяги. Всього діятиме 16 сезонних графіків: влітку квитки дорожчі через максимальний попит, а в міжсезоння — будуть дешевшими;

ціна квитка залежатиме від того, наскільки завантажені потяги. Всього діятиме 16 сезонних графіків: влітку квитки дорожчі через максимальний попит, а в міжсезоння — будуть дешевшими; день тижня: найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найбільші – у п’ятницю та неділю через високий попит;

найнижчі ціни будуть у вівторок та середу, а найбільші – у п’ятницю та неділю через високий попит; завчасність купівлі: оскільки майже третина пасажирів купує квитки в останній момент, нова система тарифів стимулює планувати подорожі завчасно за нижчою ціною;

оскільки майже третина пасажирів купує квитки в останній момент, нова система тарифів стимулює планувати подорожі завчасно за нижчою ціною; наповнюваність: вартість поїздки регулюватиметься попитом. У разі максимального заповнення вагона квитки подорожчають, проте якщо місця залишаються нерозпроданими — ціна автоматично знизиться ближче до рейсу.

У Мінрозвитку розповіли, що нові правила стосуватимуться менше 10% пасажирів, а для інших – умови не зміняться.

Зазначається, що з 18 квітня вартість проїзду у вагонах класу СВ (люкс) міжнародного сполучення зросте орієнтовно на 20%. Оновлені тарифи застосовуватимуться до всіх квитків на рейси, що відправляються з цієї дати.

Коригування вартості торкнеться лише сегмента СВ, оскільки квитки класу люкс на міжнародні рейси розкуповуються найшвидше, що вказує на стійкий дефіцит пропозиції. Водночас тарифи на купе та обидва класи вагонів Інтерсіті залишаться на поточному рівні.

Як стверджують у Мінрозвитку, завдяки новому підходу вдасться збалансувати завантаженість рейсів у різні дні. Додаткові гроші планують інвестувати в оновлення вагонів, підвищення якості обслуговування та підтримку соціальних ініціатив.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.