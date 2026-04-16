Рейс №44 сообщением Ивано-Франковск – Черкассы запомнится пассажирам и железнодорожникам необычным событием.

В одном из вагонов поезда в четверг, 16 апреля, на свет появился мальчик.

На железной дороге приняли роды

Утром поезд остановился вне графика на станции Фастов. Если обычно такие остановки связаны с причинами безопасности, то на этот раз повод был гораздо приятнее.

Незадолго до прибытия на станцию ​​в 12-м вагоне родился малыш. Начальник поезда предупредил о ситуации, поэтому на перроне уже ждали медики.

— Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки — удовлетворительное, отметили в Укрзализныце.

Уже через три минуты после остановки команда ожидающих на перроне парамедиков приняла из вагона женщину с новорожденным.

— Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно скорее вернуться в наши детские вагоны — встретим уже как своего, — пообещали железнодорожники.

Обновлены правила путешествий

В УЗ напоминают, что с начала весны ситуация стала сложнее из-за усиления атак на транспортную инфраструктуру, поэтому меры безопасности во время поездок также пришлось усилить.

Во время тревоги возможна остановка поездов, но это происходит только при возникновении опасной ситуации. Также пассажирам могут объявить эвакуацию.

Людям рекомендуют держать рядом документы и телефон. В случае эвакуации выходить из вагона нужно быстро, без больших чемоданов и лишних вещей, ведь главное – безопасность.

Источник : Укрзалізниця

