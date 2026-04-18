Юлия Захарченко, редактор ленты
БДК Ямал: что известно о российском корабле, который участвовал в оккупации Крыма
Во временно оккупированном Крыму СБУ провела комплексную операцию, благодаря которой поражены сразу три военных корабля России. Среди них – большой десантный корабль Военно-морского флота РФ Ямал.
Факты ICTV собрали все, что известно о БДК Ямал, его технических характеристиках и особенностях.
История строительства БДК Ямал
Российский большой десантный корабль проекта 775 Ямал построили в польском Гданьске на верфи Stocznіa Polnocna в 1987 году.
Через год корабль вошел в состав советского флота. Сначала назывался БДК-67, а с 3 января 2002 года его переименовали в Ямал.
БДК Ямал входит в состав 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота РФ. В 2013-2015 годах находился в средиземноморском соединении ВМФ РФ.
Технические характеристики БДК Ямал:
- скорость корабля — 18 узлов,
- дальность плавания — 6 000 миль при 12 узлах,
- водоизмещение — 4 080 тонн,
- длина — 112,5 метров,
- ширина — 15 метров,
- экипаж — 87 человек,
- мощность — два дизельных двигателя мощностью 19 200 л. с.,
- вместимость: до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.
Вооружение БДК Ямал
Российский десантный корабль Ямал вооружен двумя 57-мм артиллерийскими установками АК-725. На борту имеет РСЗО Град-М и четыре установки ПЗРК Стрела-2.
БДК Ямал участвовал в аннексии Крыма
По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, члены экипажа российского большого десантного корабля Ямал в 2014 году принимали активное участие в аннексии Крыма.
Так, удалось установить, что срочник из Пензы Роман Захезин проходил службу в 2013-2014 годах на БДК Ямал. Впоследствии в соцсетях он похвастался медалью за оккупацию Крыма.
Еще один российский военный Роман Войцех так же в 2013-2014 годах проходил срочную службу на БДК Ямал. Он тоже имеет медаль за участие в операции захвата Крыма.
Эксперты InformNapalm провели расследование и опубликовали данные ряда членов экипажа десантного корабля Ямал, которые участвовали в аннексии Крыма, и затем за это получили медали: Станислав Боросюк, Руслан Серикбаев и Михаил Назарько, Иван Терехов и другие.
Война в Грузии
В августе 2008 года БДК Ямал принимал участие в военной агрессии России против Грузии. Тогда с корабля в порту высадился российский десант.