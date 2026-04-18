Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 18 квітня: ліквідовано 1 080 окупантів та понад 2 тис. БпЛА
Втрати ворога на 18 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 515-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,316 млн.
Втрати ворога на 18 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 317 150 (+1 080);
- танків – 11 876 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 410 (+10);
- артилерійських систем – 40 242 (+82);
- реактивних систем залпового вогню – 1 743 (+4);
- засобів протиповітряної оборони – 1 349;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 245 112 (+2 104);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 194 (+180);
- спеціальної техніки – 4 129.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 515-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
