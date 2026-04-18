Втрати ворога на 18 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 080 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 515-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,316 млн.

  • особового складу – близько 1 317 150 (+1 080);
  • танків – 11 876 (+6);
  • бойових броньованих машин – 24 410 (+10);
  • артилерійських систем – 40 242 (+82);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 743 (+4);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 349;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 245 112 (+2 104);
  • крилатих ракет – 4 549;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 90 194 (+180);
  • спеціальної техніки – 4 129.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 515-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

