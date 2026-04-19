Україна може залучити свої морські дрони Magura та Sea Baby для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Факти тижня Оксані Соколовій.

Чи з’являться Magura та Sea Baby в Ормузькій протоці

– Допомогти, експертиза тощо – так. Якщо у нас із близькосхідними країнами є наш Drone-deal – туди морські дрони наші входять. Тому все може з’явитися, – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна може допомагати щодо захисту та конвою в Ормузькій протоці.

