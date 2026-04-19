Украина хочет создать собственную антибалистическую систему в течение года, чтобы преодолеть зависимость от поставок ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущей Факти тижня Оксане Соколовой.

Какая альтернатива ракетам ПВО Patriot

По словам Зеленского, Украина с Германией договорилась об очень серьезном пакете военной помощи.

– Но это очень серьезный пакет, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензии. Дай Бог, чтобы они наладили производство. Чем быстрее, тем лучше. Но это точно не сегодня. То есть вопрос никто не снял, – сказал он.

Как отметил президент, Украина должна иметь антибаллистическую европейскую систему.

– Мы говорим с несколькими государствами, мы работаем в этом направлении. Я очень хочу и нашим компаниям говорим, ставим задачу: нам нужно за год сделать свою антибалистическую систему, чтобы не зависеть от Patriot, – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, это реалистично, хоть и очень сложно, но вопрос заключается в наличии компонентов.

