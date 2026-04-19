Теракт у Києві: матір пораненого хлопчика жива, померла її сестра
У лікарні померла не матір 12-річного хлопчика, пораненого внаслідок вчорашнього теракту в Києві, а її рідна сестра.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Теракт в Києві: що відомо про загиблу жінку
– Щодо загиблої матері пораненого хлопчика, мушу виправити помилку. В лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра, – стверджує генеральний прокурор.
Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан у коментарі Суспільне новини, інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.
За уточненою інформацію, жінка залишається в медичному закладі в тяжкому стані.
Теракт в Києві: що повідомлялося
Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що батьки пораненого хлопчика загинули внаслідок теракту в Києві.
Він розповів, що сам підліток дістав вогнепальне поранення та перебуває в лікарні.
За інформацією прокуратури, внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей та постраждали ще 14 осіб.