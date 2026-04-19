В медицинских учреждениях Киева находятся восемь человек, пострадавших в результате вчерашней стрельбы в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сколько раненых в больницах после стрельбы в Киеве

По словам мэра Киева, один раненый ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести после теракта.

Кличко рассказал, что среди взрослых один пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии. Три человека — в тяжелом, а еще три раненых — в состоянии средней тяжести.

Как отметил мэр столицы, всем раненым врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

В то же время директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан рассказала в комментарии Суспільне новини, что информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности.

По ее словам, раненая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Стрельба в Киеве: что известно о теракте

В результате теракта в Киеве погибли шесть человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, во время стрельбы в Голосеевском районе на улице и в супермаркете погибли пять человек. После этого в больнице умерла женщина, находившаяся среди раненых.

Кроме этого, известно о 14 пострадавших в результате теракта в Киеве.

Как отметил Кличко, четырехмесячный ребенок отравился угарным газом в квартире рядом с тем, который поджег стрелок к трагедии на улице и в супермаркете. От госпитализации родители ребенка отказались.

