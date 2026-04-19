Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Стрельба в Чернигове: у мужчины изъяли стартовый пистолет
Главное
- Полиция работает на месте стрельбы в Чернигове, где у мужчины уже изъяли оружие.
- Информация о пострадавших или стрельбе в сторону детей не подтвердилась.
В Чернигове произошла стрельба в воскресенье, 19 апреля. У мужчины забрали стартовый пистолет.
Об этом сообщает Полиция Черниговской области.
Стрельба в Чернигове 19 апреля: что известно
По информации полиции, правоохранители работают на месте происшествия в Чернигове.
Сейчас смотрят
По предварительным данным, на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет.
В полиции сообщили, что информация о стрельбе по детям не подтверждается.
В то же время отмечается, что пострадавших нет в результате стрельбы.
В субботу, 18 апреля, в результате теракта в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек и пострадали еще 14 людей.
Злоумышленник, открывший огонь по людям, вскоре забаррикадировался в супермаркете и удерживал заложников.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.