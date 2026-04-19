В Чернигове произошла стрельба в воскресенье, 19 апреля. У мужчины забрали стартовый пистолет.

Об этом сообщает Полиция Черниговской области.

Стрельба в Чернигове 19 апреля: что известно

По информации полиции, правоохранители работают на месте происшествия в Чернигове.

По предварительным данным, на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет.

В полиции сообщили, что информация о стрельбе по детям не подтверждается.

В то же время отмечается, что пострадавших нет в результате стрельбы.

В субботу, 18 апреля, в результате теракта в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек и пострадали еще 14 людей.

Злоумышленник, открывший огонь по людям, вскоре забаррикадировался в супермаркете и удерживал заложников.

