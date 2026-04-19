У медичних закладах Києва наразі перебувають вісім осіб, які постраждали внаслідок вчорашньої стрілянини в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами мера Києва, одна поранена дитина перебуває в стабільному стані середньої тяжкості після теракту.

Кличко розповів, що серед дорослих – один постраждалий залишається у вкрай важкому стані. Троє осіб — в тяжкому, а ще троє поранених — в стані середньої тяжкості.

Як зазначив мер столиці, всім пораненим лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Водночас директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан розповіла в коментарі Суспільне новини, що інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.

За її словами, наразі поранена жінка перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Стрілянина в Києві: що відомо про теракт

Внаслідок теракту в Києві загинули шестеро людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, під час стрілянини в Голосіївському районі на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. Після цього в лікарні померла жінка, яка була серед поранених.

Крім цього, відомо про 14 постраждалих внаслідок теракту в Києві.

Як зазначив Кличко, чотиримісячна дитина отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку підпалив стрілок до трагедії на вулиці та в супермаркеті. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

