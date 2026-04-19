Україна хоче створити власну антибалістичну систему протягом року, щоб подолати залежність від постачання ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Фактів тижня Оксані Соколовій.

Яка альтернатива ракетам ППО Patriot

Відповідаючи на те, які ситуація із ракетами для ППО в України сьогодні, Зеленський заявив, що США виробляють 60 ракет на місяць для зенітних комплексів Patriot.

Зараз дивляться

Він розповів, що просив американських представників, зокрема, 46-го президента США Джо Байдена, дати Україні ліцензію для виробництва Patriot.

– Я просив, починаючи з Байдена: дайте мені ліцензію, я вам обіцяю, ми подвоїмо ваше виробництво. Я дуже хотів, так, ми були готові. Ми говоримо про ракети, не про систему, так, – заявив Зеленський.

За його словами, в Європі не одна, а кілька країн, виробляють компоненти ракет для систем Patriot. Президент заявив, що Україна може так само виробляти різними частинами або повністю самостійно.

– Потім продовжив за адміністрації Трампа, результат тим не менше. У німців є можливість виробляти сьогодні ракети для Patriot. І це не сьогодення. Те, про що ми домовились, це дуже серйозний пакет тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони отримали вже ліцензію, – сказав він.

Зеленський висловив сподівання, щоб Німеччина налагодила виробництво ракет для Patriot якомога швидше.

Повне інтерв’ю президента України Володимира Зеленського доступно на YouTube-каналі Факти тижня за посиланням нижче.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.