Україна хоче створити власну антибалістичну систему за рік — Зеленський
Україна хоче створити власну антибалістичну систему протягом року, щоб подолати залежність від постачання ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Фактів тижня Оксані Соколовій.
Яка альтернатива ракетам ППО Patriot
Відповідаючи на те, які ситуація із ракетами для ППО в України сьогодні, Зеленський заявив, що США виробляють 60 ракет на місяць для зенітних комплексів Patriot.
Він розповів, що просив американських представників, зокрема, 46-го президента США Джо Байдена, дати Україні ліцензію для виробництва Patriot.
– Я просив, починаючи з Байдена: дайте мені ліцензію, я вам обіцяю, ми подвоїмо ваше виробництво. Я дуже хотів, так, ми були готові. Ми говоримо про ракети, не про систему, так, – заявив Зеленський.
За його словами, в Європі не одна, а кілька країн, виробляють компоненти ракет для систем Patriot. Президент заявив, що Україна може так само виробляти різними частинами або повністю самостійно.
– Потім продовжив за адміністрації Трампа, результат тим не менше. У німців є можливість виробляти сьогодні ракети для Patriot. І це не сьогодення. Те, про що ми домовились, це дуже серйозний пакет тоді, коли вони почнуть виробляти ці ракети. Вони отримали вже ліцензію, – сказав він.
Зеленський висловив сподівання, щоб Німеччина налагодила виробництво ракет для Patriot якомога швидше.
