Пострадавший 12-летний мальчик впервые увиделся с мамой после теракта в Киеве
- 12-летний мальчик и его мама, пострадавшие в результате стрельбы в Киеве, увиделись по видеосвязи.
- Состояние ребенка стабильное, мальчика перевели в профильное отделение.
Пострадавшие в результате теракта в Киеве 12-летний мальчик и его мама впервые смогли увидеться по видеосвязи.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.
Раненому мальчику организовали онлайн-встречу с мамой
Как известно, трагедия произошла 18 апреля в Голосеевском районе Киева. В результате теракта мальчик потерял отца и тетю.
Сначала поступила информация о гибели матери, однако она не подтвердилась — женщина получила ранения, тогда как ее сестра погибла.
Состояние ребенка в настоящее время оценивается как стабильное, его уже перевели в профильное отделение.
По решению медицинского персонала, матери разрешили увидеть сына через видеосвязь – этот разговор важен для выздоровления обоих.
— На обходе маме показали мальчика онлайн. Это очень важный момент не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться, — отметила Мостепан.
Что известно о теракте в Киеве 18 апреля
Стрельба произошла в Голосеевском районе столицы. Вооруженный мужчина начал стрелять по людям, а затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.
В течение 40 минут переговорщики пытались выйти на контакт с злоумышленником, однако в итоге его ликвидировали.
Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы, вооруженный автоматическим оружием.
В квартире, где был зарегистрирован нападавший, вспыхнул пожар.
В результате стрельбы семь человек погибли, по меньшей мере десять получили ранения и были госпитализированы.
