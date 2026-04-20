Пострадавшие в результате теракта в Киеве 12-летний мальчик и его мама впервые смогли увидеться по видеосвязи.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Как известно, трагедия произошла 18 апреля в Голосеевском районе Киева. В результате теракта мальчик потерял отца и тетю.

Сначала поступила информация о гибели матери, однако она не подтвердилась — женщина получила ранения, тогда как ее сестра погибла.

Состояние ребенка в настоящее время оценивается как стабильное, его уже перевели в профильное отделение.

По решению медицинского персонала, матери разрешили увидеть сына через видеосвязь – этот разговор важен для выздоровления обоих.

— На обходе маме показали мальчика онлайн. Это очень важный момент не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться, — отметила Мостепан.

Что известно о теракте в Киеве 18 апреля

Стрельба произошла в Голосеевском районе столицы. Вооруженный мужчина начал стрелять по людям, а затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

В течение 40 минут переговорщики пытались выйти на контакт с злоумышленником, однако в итоге его ликвидировали.

Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы, вооруженный автоматическим оружием.

В квартире, где был зарегистрирован нападавший, вспыхнул пожар.

В результате стрельбы семь человек погибли, по меньшей мере десять получили ранения и были госпитализированы.

