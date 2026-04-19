Подготовка проводится всегда: Жуков о бегстве патрульных от террориста 18 апреля
Патрульные полицейские, которые убегали от террориста во время стрельбы в Киеве 18 апреля, являются опытными.
Об этом заявил во время брифинга 19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.
Жуков о патрульных, которые убегали от террориста
— Патрульные, которые убегали от террориста, являются достаточно опытными: мужчина работал с 2024 года, а женщина в полиции с 2015 года, — рассказал он.
По его словам, полицейские, которые прибыли вчера на вызов, нашли в подъезде раненых женщину и ребенка.
Правоохранители побежали к машине за аптечкой, параллельно женщина предупреждала их о человеке с оружием в подъезде.
После выстрелов патрульные побежали к авто, так как не понимали, откуда стрельба. Ребенок побежал за ними, другие полицейские взяли мальчика к себе и оценили ранения.
Полицейские достали свое оружие, но не применяли его. По правилам должен был быть предупредительный выстрел или применение оружия в случае угрозы. Однако этого не произошло.
— Но в этом случае он его (оружие, — Ред.) даже не применил, — отметил он.
Стрельба в Киеве 18 апреля: что известно
Напомним, в субботу в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Далее он захватил заложников в магазине, стрелял в полицейских во время задержания.
Со злоумышленником пытались связаться переговорщики. В итоге его ликвидировали.
В настоящее время расследуются действия патрульных полицейских, которые во время теракта в Киеве оставили ребенка в опасности во время событий в Голосеевском районе.
На период проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года открыто уголовное производство.
Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что подал рапорт на увольнение после теракта в Киеве.
