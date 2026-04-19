Патрульные полицейские, которые убегали от террориста во время стрельбы в Киеве 18 апреля, являются опытными.

Об этом заявил во время брифинга 19 апреля начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Жуков о патрульных, которые убегали от террориста

— Патрульные, которые убегали от террориста, являются достаточно опытными: мужчина работал с 2024 года, а женщина в полиции с 2015 года, — рассказал он.

По его словам, полицейские, которые прибыли вчера на вызов, нашли в подъезде раненых женщину и ребенка.

Правоохранители побежали к машине за аптечкой, параллельно женщина предупреждала их о человеке с оружием в подъезде.

После выстрелов патрульные побежали к авто, так как не понимали, откуда стрельба. Ребенок побежал за ними, другие полицейские взяли мальчика к себе и оценили ранения.

Полицейские достали свое оружие, но не применяли его. По правилам должен был быть предупредительный выстрел или применение оружия в случае угрозы. Однако этого не произошло.

— Но в этом случае он его (оружие, — Ред.) даже не применил, — отметил он.

Стрельба в Киеве 18 апреля: что известно

Напомним, в субботу в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Далее он захватил заложников в магазине, стрелял в полицейских во время задержания.

Со злоумышленником пытались связаться переговорщики. В итоге его ликвидировали.

В настоящее время расследуются действия патрульных полицейских, которые во время теракта в Киеве оставили ребенка в опасности во время событий в Голосеевском районе.

На период проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в Киеве 18 апреля 2026 года открыто уголовное производство.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что подал рапорт на увольнение после теракта в Киеве.

