В ночь на 20 апреля во время атаки РФ беспилотник ударил по дому советника министра обороны Сергея Бескрестнова — он получил ранения, а дом разрушен.

Об этом сам Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщил на своей странице в Facebook и в эфире телемарафона Єдині новини.

Покушение на Сергея Бескрестнова: что известно

По словам Бескрестнова, российский дрон попал непосредственно в стену его дома.

— Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный Шахед врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив, — написал он.

В результате удара здание полностью разрушено, также повреждены автомобили. Сам советник Минобороны получил ранения и был госпитализирован.

В эфире телемарафона Бескрестнов рассказал, что во время атаки по району было выпущено четыре реактивных беспилотника.

Два из них удалось сбить силам противовоздушной обороны, однако еще два достигли Киева.

— Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных Шахеда. Это была, вероятно, специальная операция, чтобы найти меня и ликвидировать, — отметил он.

По его словам, беспилотник, который попал в дом, был управляемым и наводился с территории РФ.

Бескрестнов также заявил, что часть российских дронов сейчас оснащена системами дистанционного управления.

— Мы видим, что примерно 20% таких Шахедов имеют онлайн-управление с территории Российской Федерации, — пояснил он.

Сейчас, по словам эксперта, его состояние относительно стабильное.

— Это большая удача, что я остался жив. Есть определенные проблемы со здоровьем, но самое главное — я жив и буду дальше работать для защиты страны, — добавил Бескрестнов.

Ранее сообщалось, что во время этой ночной атаки российские беспилотники ударили по Броварскому району Киевской области.

В результате удара по жилому сектору были повреждены два дома, в одном из них возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Также сообщалось об одном пострадавшем — 51-летнем мужчине, которого госпитализировали.

Фото: Сергей Флэш

