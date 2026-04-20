У ніч на 20 квітня під час атаки РФ безпілотник вдарив по оселі радника міністра оборони Сергія Бескрестнова — він отримав поранення, а будинок зруйновано.

Про це сам Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив на своїй сторінці у Facebook та в ефірі телемарафону Єдині новини.

Замах на Сергія Бескрестнова: що відомо

За словами Бескрестнова, російський дрон влучив безпосередньо в стіну його будинку.

— Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний Шахед врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий, — написав він.

Унаслідок удару будівлю повністю зруйновано, також пошкоджено автомобілі. Сам радник Міноборони дістав поранення та був госпіталізований.

В ефірі телемарафону Бескрестнов розповів, що під час атаки по району було випущено чотири реактивні безпілотники.

Два з них вдалося збити силам протиповітряної оборони, однак ще два досягли Києва.

— Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні Шахеди. Це була, ймовірно, спеціальна операція, щоб знайти мене та ліквідувати, — зазначив він.

За його словами, безпілотник, який влучив у будинок, був керованим і наводився з території РФ.

Бескрестнов також заявив, що частина російських дронів зараз оснащена системами дистанційного керування.

— Ми бачимо, що приблизно 20% таких Шахедів мають онлайн-керування з території Російської Федерації, — пояснив він.

Наразі, за словами експерта, його стан відносно стабільний.

— Це велика вдача, що я залишився живий. Є певні проблеми зі здоров’ям, але найголовніше — я живий і буду далі працювати для захисту країни, — додав Бескрестнов.

Раніше повідомлялося, що під час цієї нічної атаки російські безпілотники вдарили по Броварському району Київської області.

Унаслідок удару по житловому сектору було пошкоджено два будинки, в одному з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також повідомлялося про одного постраждалого — 51-річного чоловіка, якого госпіталізували.

Фото: Сергій Флеш

