У будинок радника міністра оборони Сергія Флеша вдарив російський дрон: він у лікарні
- Дрон влучив у будинок радника Міноборони Сергія Бескрестнова.
- Його будівлю повністю зруйновано, а сам радник у лікарні.
У ніч на 20 квітня під час атаки РФ безпілотник вдарив по оселі радника міністра оборони Сергія Бескрестнова — він отримав поранення, а будинок зруйновано.
Про це сам Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив на своїй сторінці у Facebook та в ефірі телемарафону Єдині новини.
Замах на Сергія Бескрестнова: що відомо
За словами Бескрестнова, російський дрон влучив безпосередньо в стіну його будинку.
— Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний Шахед врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий, — написав він.
Унаслідок удару будівлю повністю зруйновано, також пошкоджено автомобілі. Сам радник Міноборони дістав поранення та був госпіталізований.
В ефірі телемарафону Бескрестнов розповів, що під час атаки по району було випущено чотири реактивні безпілотники.
Два з них вдалося збити силам протиповітряної оборони, однак ще два досягли Києва.
— Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні Шахеди. Це була, ймовірно, спеціальна операція, щоб знайти мене та ліквідувати, — зазначив він.
За його словами, безпілотник, який влучив у будинок, був керованим і наводився з території РФ.
Бескрестнов також заявив, що частина російських дронів зараз оснащена системами дистанційного керування.
— Ми бачимо, що приблизно 20% таких Шахедів мають онлайн-керування з території Російської Федерації, — пояснив він.
Наразі, за словами експерта, його стан відносно стабільний.
— Це велика вдача, що я залишився живий. Є певні проблеми зі здоров’ям, але найголовніше — я живий і буду далі працювати для захисту країни, — додав Бескрестнов.
Раніше повідомлялося, що під час цієї нічної атаки російські безпілотники вдарили по Броварському району Київської області.
Унаслідок удару по житловому сектору було пошкоджено два будинки, в одному з них виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Також повідомлялося про одного постраждалого — 51-річного чоловіка, якого госпіталізували.
