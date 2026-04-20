Потери врага на 20 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 517-е сутки полномасштабной войны превысили 1,319 млн.

Сейчас смотрят

  • личного состава — около 1 319 270 (+1 050);
  • танков — 11 884 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 422 (+2);
  • артиллерийских систем — 40 396 (+72);
  • реактивных систем залпового огня — 1 748;
  • средств противовоздушной обороны — 1 350 (+1);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 248 558 (+1 427);
  • крылатых ракет — 4 549;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 571 (+174);
  • специальной техники — 4 132 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.