Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 20 апреля: ликвидировано 1 050 оккупантов, 72 артсистемы и два танка
Потери врага на 20 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 517-е сутки полномасштабной войны превысили 1,319 млн.
Потери врага на 20 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 319 270 (+1 050);
- танков — 11 884 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 422 (+2);
- артиллерийских систем — 40 396 (+72);
- реактивных систем залпового огня — 1 748;
- средств противовоздушной обороны — 1 350 (+1);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 248 558 (+1 427);
- крылатых ракет — 4 549;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 90 571 (+174);
- специальной техники — 4 132 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеВзрывы в Харькове: из-за удара БпЛА пострадали люди
