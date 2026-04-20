Втрати ворога на 20 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 517-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,319 млн.

  • особового складу – близько 1 319 270 (+1 050);
  • танків – 11 884 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 422 (+2);
  • артилерійських систем – 40 396 (+72);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 748;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 350 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427);
  • крилатих ракет – 4 549;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 90 571 (+174);
  • спеціальної техніки – 4 132 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 517-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Харкові: через удар БпЛА постраждали люди
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

