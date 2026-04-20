Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 20 квітня: ліквідовано 1 050 окупантів, 72 артсистеми та два танки
Втрати ворога на 20 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 517-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,319 млн.
Втрати ворога на 20 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 319 270 (+1 050);
- танків – 11 884 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 422 (+2);
- артилерійських систем – 40 396 (+72);
- реактивних систем залпового вогню – 1 748;
- засобів протиповітряної оборони – 1 350 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 248 558 (+1 427);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 571 (+174);
- спеціальної техніки – 4 132 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 517-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
