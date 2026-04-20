Взрывы в Харькове прогремели под утро 20 апреля, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 20 апреля: что известно

По словам мэра, враг нанес удар боевым беспилотником по Основянскому району города.

Сначала сообщалось о самом факте попадания, впоследствии появилась информация о пострадавших.

По состоянию на сейчас известно по меньшей мере о двух травмированных.

Другие детали пока атаки пока уточняются.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину под ударом оказалась и Киевщина — враг атаковал Броварской район.

В результате удара повреждены два жилых дома, в одном из них возник пожар. Кроме того, травмирован 51-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1517-е сутки.

