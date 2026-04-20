Двом поліцейським повідомили про підозру за дії під час теракту в Києві, внаслідок якого загинули семеро людей та постраждали ще 13 осіб.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, оприлюднивши відеозапис із бодікамер поліцейських.

Теракт у Києві: підозри двом поліцейським

За словами Кравченка, він провів нараду з прокурорами та переглянув відеоматеріали з місця теракту в Києві, який відбувся у суботу, 18 квітня.

Як зазначив генеральний прокурор, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину в столиці. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної медичної допомоги.

Поруч з ними перебували інші люди, серед яких – ще одна дитина, уточнив Кравченко.

– Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини, – йдеться у повідомленні.

За словами Кравченко, замість допомоги, патрульні фактично тікають з місця стрілянини, маючи з собою табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування.

Як стверджує генеральний прокурор, озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих через бездіяльність поліцейських.

Він додав, що у період з 16:35 до 18:00 в той день стрілок убив шістьох людей у Києві. Згодом у лікарні помер ще один чоловік від поранень. Він став сьомим загиблим внаслідок теракту.

Двом працівникам Управління патрульної поліції у Києві повідомили про підозру через їхні дії під час терористичного акту.

Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

