Європейський Союз готовий швидко розпочати розподіл €90 млрд кредиту для України, а також просунутися у переговорах про вступ до ЄС.

Про це єврокомісарка Марта Кос заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

€90 млрд для України: що заявили в ЄС

За словами Кос, ЄС має одразу кілька позитивних сигналів щодо України.

Перший — це можливість швидкого запуску масштабної фінансової допомоги.

— Якщо найближчими днями нафта піде трубопроводом Дружба, ми зможемо дуже швидко розпочати розподіл €90 млрд кредиту для України, — заявила вона.

Другий сигнал стосується євроінтеграції. Кос зазначила, що Україна та Молдова готові відкрити всі шість переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, і Брюссель також до цього готовий.

— Я сподіваюся, що Рада ЄС діятиме швидко, — наголосила вона.

Третім фактором є темпи реформ в Україні.

— Україна за останні тижні провела багато реформ. Саме тому ми зможемо виділити до €2,7 млрд для їхнього бюджету та забезпечити ліквідність, — додала єврокомісарка.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що рішення щодо позики можуть ухвалити вже найближчим часом.

— Ми очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на €90 млрд. Україна справді потребує цієї позики, — сказала вона.

За її словами, ця допомога має не лише фінансове значення, а й політичне.

— Це буде сигналом, що у Росії не вийде протриматися довше, ніж в України, — підкреслила Каллас.

Вона також висловила сподівання, що найближчим часом вдасться розблокувати нові санкції проти Росії, які раніше гальмувалися через позицію Угорщини.

Єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс натомість зазначив, що Україна отримає перший транш за позикою ЄС наприкінці травня — на початку червня.

За його словами, з боку Євросоюзу усе остаточно узгоджено, крім поправки до багаторічного бюджету, який дотепер блокувала Угорщина.

Однак уже 22 квітня цей бюджет може бути розблоковано.

До кінця травня, за словами Домбровскіса, Україна має достатньо грошей на закриття фінансових потреб.

Раніше Європейська комісія провела технічні переговори з представниками майбутнього уряду Угорщини у Будапешті.

Сторони обговорювали можливість розблокування фінансування ЄС та вирішення питань, пов’язаних із верховенством права та корупційними ризиками.

Пов'язані теми:

