Высший антикоррупционный суд отказал лидеру фракции Батькивщина Юлии Тимошенко в удовлетворении жалобы на объявленное ей подозрение по делу о возможном подкупе народных депутатов.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на корреспондента из зала суда.

ВАКС рассмотрел жалобу стороны защиты Юлии Тимошенко относительно законности объявленного ей подозрения.

Часть заседания проходила в закрытом режиме — там стороны заслушали аудиозапись, являющуюся доказательством по делу.

После этого слушание продолжилось в открытом формате.

Адвокаты настаивали, что подозрение было вручено без достаточной доказательной базы и должно быть отменено.

Впрочем, суд эти аргументы не поддержал и отказал в удовлетворении жалобы.

По данным СМИ, защита планирует дальнейшие действия после ознакомления с полным текстом решения.

Адвокат заявил, что после изучения мотивировочной части возможно подание апелляционной жалобы.

Напомним, что досудебное расследование по делу Юлии Тимошенко завершили в начале апреля 2026 года.

По данным НАБУ и САП, её подозревают в предложении неправомерной выгоды народным депутатам.

Следствие считает, что в конце 2025 года она могла договариваться с парламентариями о системе вознаграждений за голосование в парламенте.

Речь шла о механизме, по которому депутаты получали средства за поддержку или блокирование решений, а также за воздержание или неучастие в голосовании.

Подозрение Тимошенко объявили 14 января 2026 года.

Тогда же в помещениях, связанных с партией Батькивщина, были проведены обыски.

