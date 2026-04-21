Вищий антикорупційний суд відмовив лідерці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко у задоволенні скарги на оголошену їй підозру у справі про можливий підкуп народних депутатів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондентку із зали суду.

ВАКС розглянув скаргу сторони захисту Юлії Тимошенко щодо законності оголошеної їй підозри.

Частина засідання проходила у закритому режимі — там сторони заслухали аудіозапис, який є доказом у справі.

Після цього слухання продовжилося у відкритому форматі.

Адвокати наполягали, що підозра була вручена без достатньої доказової бази та має бути скасована.

Втім, суд ці аргументи не підтримав і відмовив у задоволенні скарги.

За даними ЗМІ, захист планує подальші дії після ознайомлення з повним текстом рішення.

Адвокат заявив, що після вивчення мотивувальної частини можливе подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, що досудове розслідування у справі Юлії Тимошенко завершили на початку квітня 2026 року.

За даними НАБУ та САП, її підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам.

Слідство вважає, що наприкінці 2025 року вона могла домовлятися з парламентарями про систему винагород за голосування в парламенті.

Йшлося про механізм, за яким депутати отримували кошти за підтримку або блокування рішень, а також за утримання чи неучасть у голосуванні.

Підозру Тимошенко оголосили 14 січня 2026 року.

Тоді ж у приміщеннях, пов’язаних із партією Батьківщина, провели обшуки.

