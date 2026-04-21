Суд відмовився скасувати підозру Тимошенко у справі про підкуп депутатів
- ВАКС не скасував підозру Юлії Тимошенко.
- Скаргу захисту відхилили.
Вищий антикорупційний суд відмовив лідерці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко у задоволенні скарги на оголошену їй підозру у справі про можливий підкуп народних депутатів.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на кореспондентку із зали суду.
ВАКС розглянув скаргу сторони захисту Юлії Тимошенко щодо законності оголошеної їй підозри.
Частина засідання проходила у закритому режимі — там сторони заслухали аудіозапис, який є доказом у справі.
Після цього слухання продовжилося у відкритому форматі.
Адвокати наполягали, що підозра була вручена без достатньої доказової бази та має бути скасована.
Втім, суд ці аргументи не підтримав і відмовив у задоволенні скарги.
За даними ЗМІ, захист планує подальші дії після ознайомлення з повним текстом рішення.
Адвокат заявив, що після вивчення мотивувальної частини можливе подання апеляційної скарги.
Нагадаємо, що досудове розслідування у справі Юлії Тимошенко завершили на початку квітня 2026 року.
За даними НАБУ та САП, її підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам.
Слідство вважає, що наприкінці 2025 року вона могла домовлятися з парламентарями про систему винагород за голосування в парламенті.
Йшлося про механізм, за яким депутати отримували кошти за підтримку або блокування рішень, а також за утримання чи неучасть у голосуванні.
Підозру Тимошенко оголосили 14 січня 2026 року.
Тоді ж у приміщеннях, пов’язаних із партією Батьківщина, провели обшуки.