В Україні наприкінці 2025 року оновили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Нові правила суттєво змінили сам процес подачі документів і взаємодію між громадянами, центрами надання адмінпослуг та територіальними центрами комплектування.

Головна ідея змін — перевести більшість процедур у цифровий формат, зменшити вплив людського фактору та зробити систему більш прозорою.

Куди подавати заяву на відстрочку від призову та як її написати, читайте в нашому матеріалі.

Заява на відстрочку від мобілізації: куди подавати

Наразі подати заяву на відстрочку можна лише двома способами:

через застосунок Резерв+ ,

особисто у ЦНАПі.

При цьому територіальні центри комплектування більше не приймають нові заяви напряму.

Фактично ТЦК залишаються органом, який ухвалює рішення, але не контактує із заявником на етапі подачі документів. Уся комунікація відбувається або онлайн, або через адміністраторів ЦНАПів.

Людина подає документи через ЦНАП або онлайн, після чого вони одразу потрапляють до відповідного ТЦК через електронні сервіси.

Система автоматично перевіряє, чи не подавав заявник раніше аналогічну заявку. Якщо попередня ще перебуває на розгляді, нову подати не вийде — доведеться чекати рішення.

Також важливо, якщо людина не перебуває на військовому обліку, розгляд заяви не розпочнеться. Спочатку потрібно стати на облік, і лише після цього подавати документи на відстрочку.

Що змінилося для заявників

Одне з ключових нововведень — це автоматичне продовження відстрочок у тих випадках, коли інформація підтверджується через державні реєстри. Це дозволяє не подавати документи повторно без необхідності.

Водночас відповідальність за коректність даних повністю лежить на заявнику. Якщо документи будуть неповними або міститимуть помилки, у відстрочці можуть відмовити, і процедуру доведеться проходити заново.

Також подати заяву можна лише особисто — ні родичі, ні адвокати зробити це замість заявника не можуть.

Заява на відстрочку від мобілізації: як заповнити

Відповідно до постанови Кабміну №1364, у разі наявності підстав для отримання відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов’язані повинні подавати заяву особисто через центри надання адміністративних послуг.

Документи оформлюються на ім’я голови комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його підрозділу — саме за місцем, де людина перебуває на військовому обліку.

Водночас це правило не поширюється на окремі категорії, зокрема заброньованих осіб, а також визначених посадовців і представників силових структур. Для військовозобов’язаних СБУ чи розвідувальних органів діє окрема процедура: вони подають заяви безпосередньо до відповідних органів.

Наразі у постанові №1364 немає форми, як пишеться заява на відстрочку від мобілізації. До внесення змін, у додатку 4 містився зразок заяви, яку потрібно було подавати до ТЦК, але зараз цей додаток стосується заяви, яку подають працівники СБУ.

Відповідно, звичайні військовозобов’язані, які перебувають на обліку, повинні звертатися до ЦНАПу. Отже заява на відстрочку від мобілізації, зразок якої надає працівник центру, наразі заповнюється безпосередньо у ЦНАП.

Які дані повинна містити заява на відстрочку від мобілізації ЦНАП

У постанові №1364 визначено перелік даних, які обов’язково має містити заява.

У самій заяві необхідно вказати повний перелік персональних даних:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності),

реєстраційний номер платника податків або паспортні дані (для тих, хто відмовився від ІПН з релігійних причин),

дату народження,

адресу проживання чи перебування,

актуальні контактні дані — електронну пошту і номер телефону.

Саме ці відомості є обов’язковими для розгляду звернення.

До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути як оригінали, так і належним чином засвідчені копії — перелік таких документів визначений окремими додатками до постанови.

Хто розглядає заяву на відтермінування призову

Після подання заяви адміністратор ЦНАП не затримує її на місці, а одразу формує електронний пакет і передає його через державний портал електронних послуг до відповідного ТЦК.

Далі заява на відстрочку від мобілізації підлягає обов’язковій реєстрації в територіальному центрі комплектування або відповідному органі (для окремих категорій) — це має відбутися не пізніше ніж протягом одного робочого дня з моменту її отримання.

Попри зміну процедури, ключове рішення й надалі ухвалює саме ТЦК. ЦНАП у цьому процесі виконує роль посередника — приймає документи, оцифровує їх і передає далі.

Про результат повідомляють у кілька способів. Якщо рішення позитивне, інформація з’являється в електронному військово-обліковому документі, а також надходить сповіщення в застосунку Резерв+. За потреби документ можна отримати і в паперовому вигляді через ЦНАП або самостійно роздрукувати з електронного кабінету.

У разі відмови заявник отримує повідомлення на електронну пошту із зазначенням причин. За бажанням таке рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Які заяви на відстрочку не розглядає ТЦК

Кабінет Міністрів України оновив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період, який раніше був затверджений постановою №560.

Відповідні зміни передбачені постановою уряду від 8 квітня 2026 року №467, яка уточнює окремі процедури та вносить корективи до процесу мобілізації.

Уряд переглянув функції територіальних центрів комплектування, зокрема у частині оформлення відстрочок для окремих категорій громадян.

Відтепер ТЦК не займаються оформленням відстрочок для:

осіб, які мають бронювання від державних органів;

керівників і посадових осіб окремих державних установ;

працівників СБУ та розвідувальних органів.

Для цих категорій діє окремий, відомчий порядок підтвердження статусу.

Пов'язані теми:

