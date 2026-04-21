Зеленский после встречи с Сырским: Утвердил список наших следующих операций
Вооруженные силы Украины подробно анализируют обновленные российские планы войны и готовят ответ на них.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
Что сказал Зеленский о новых планах РФ
По словам президента, командование ВСУ ясно понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России, поэтому в Украине знают, как этому противодействовать.
– К сожалению, уменьшение санкционного и политического давления от наших партнеров на агрессора отразилось частичным ростом российских военных амбиций. Но наши дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту, – отметил Зеленский.
Он добавил, что 21 апреля утвердил список будущих наступательных операций украинской армии.
Также военно-политическое руководство определило первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны немедленно реализовываться.
Напомним, украинские защитники нанесли результативные удары по трем складам боеприпасов и ряду логистических узлов врага на территории РФ и в оккупированных регионах.