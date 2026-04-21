Збройні сили України детально аналізують оновлені російські плани війни та готують свою відповідь на них.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Що сказав Зеленський про нові плани РФ

За словами президента, командування ЗСУ чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії, тож в Україні знають, як цьому протидіяти.

– На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій. Але наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту, – зауважив Зеленський.

Він додав, що 21 квітня затвердив перелік майбутніх наступальних операцій української армії.

Також військово-політичне керівництво визначило першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані.

Нагадаємо, українські захисники завдали результативних ударів по трьох складах боєприпасів та низці логістичних вузлів ворога на території РФ і в окупованих регіонах.

