Россия неоднократно запускала дроны и ракеты по траектории полета вблизи выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС во время атак на Украину.

Об этом заявил Reuters генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Россияне запускали ракеты вблизи ЧАЭС

Генпрокурор изложил ранее не обнародованные детали военной активности России вблизи украинских ядерных объектов в письменных комментариях накануне 40-й годовщины катастрофы на ЧАЭС.

Помимо выведенной из эксплуатации Чернобыльской станции, Украина имеет четыре атомные электростанции. Среди них – крупнейшая в Европе ЗАЭС, которая находится под контролем россиян с 2022 года.

Чернобыльская АЭС и Хмельницкая атомная электростанция с двумя реакторами, расположенная на западе Украины, находились на траектории полета российских гиперзвуковых ракет Кинжал с момента вторжения, сказал Кравченко.

По его словам, было зафиксировано 35 Кинжалов на разных расстояниях в пределах примерно 20 км от Чернобыльского объекта или Хмельницкой АЭС.

Из них 18 прошли в пределах примерно 20 км от обоих объектов во время одного полета.

— Такие запуски не могут быть объяснены никакими военными соображениями. Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора, — сказал он.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии для новости.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что оно регулярно информирует о военной активности вблизи атомных электростанций и атаках на электрические подстанции, которые являются ключевыми для ядерной безопасности.

— Генеральный директор МАГАТЭ Гросси неоднократно выражал глубокую обеспокоенность относительно рисков и опасностей этих военных действий для ядерной безопасности и защищенности, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, 14 февраля 2025 года российский беспилотник попал в защитное укрытие над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Дрон повредил крышу, вызвал пожар и серьезные разрушения конструкции. Ликвидация последствий длилась почти три недели и была завершена 7 марта.

