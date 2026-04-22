Біля Чорнобильської та Хмельницької АЕС пролітало 35 Кинджалів — генпрокурор
Росія неодноразово запускала дрони та ракети, які пролітали поблизу виведеної з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Про це заявило Reuters генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Росіяни запускали ракети поблизу ЧАЕС
Генпрокурор виклав раніше не оприлюднені деталі військової активності Росії поблизу українських ядерних об’єктів у письмових коментарях напередодні 40-річниці катастрофи на ЧАЕС.
Окрім виведеної з експлуатації Чорнобильської станції, Україна має чотири атомні електростанції. Серед них – найбільша в Європі ЗАЕС, що перебуває під контролем росіян з 2022 року.
Чорнобильська та Хмельницька АЕС з двома реакторами, що розташована на Заході України, перебували на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет Кинджал з моменту вторгнення, сказав Кравченко.
За його словами, було зафіксовано 35 Кинджалів на різних відстанях у межах приблизно 20 км від Чорнобильського об’єкта або Хмельницької АЕС.
Із них 18 пройшли в межах приблизно 20 км від обох об’єктів під час одного польоту.
– Такі запуски не можуть бути пояснені жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об’єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору, – сказав він.
Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар для Reuters.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що воно регулярно інформує про військову активність поблизу атомних електростанцій і атаки на електричні підстанції, які є ключовими для ядерної безпеки.
– Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово висловлював глибоке занепокоєння щодо ризиків і небезпек цих військових дій для ядерної безпеки та захищеності, – йдеться в повідомленні агентства.
Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський безпілотник влучив у захисне укриття над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Дрон пошкодив дах, спричинив пожежу та серйозні руйнування конструкції. Ліквідація наслідків тривала майже три тижні й була завершена 7 березня.