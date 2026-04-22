Росія неодноразово запускала дрони та ракети, які пролітали поблизу виведеної з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Про це заявило Reuters генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Росіяни запускали ракети поблизу ЧАЕС

Генпрокурор виклав раніше не оприлюднені деталі військової активності Росії поблизу українських ядерних об’єктів у письмових коментарях напередодні 40-річниці катастрофи на ЧАЕС.

Окрім виведеної з експлуатації Чорнобильської станції, Україна має чотири атомні електростанції. Серед них – найбільша в Європі ЗАЕС, що перебуває під контролем росіян з 2022 року.

Чорнобильська та Хмельницька АЕС з двома реакторами, що розташована на Заході України, перебували на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет Кинджал з моменту вторгнення, сказав Кравченко.

За його словами, було зафіксовано 35 Кинджалів на різних відстанях у межах приблизно 20 км від Чорнобильського об’єкта або Хмельницької АЕС.

Із них 18 пройшли в межах приблизно 20 км від обох об’єктів під час одного польоту.

– Такі запуски не можуть бути пояснені жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об’єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору, – сказав він.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар для Reuters.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що воно регулярно інформує про військову активність поблизу атомних електростанцій і атаки на електричні підстанції, які є ключовими для ядерної безпеки.

– Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі неодноразово висловлював глибоке занепокоєння щодо ризиків і небезпек цих військових дій для ядерної безпеки та захищеності, – йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський безпілотник влучив у захисне укриття над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Дрон пошкодив дах, спричинив пожежу та серйозні руйнування конструкції. Ліквідація наслідків тривала майже три тижні й була завершена 7 березня.

Пов'язані теми:

