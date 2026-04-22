€1 млрд, ППО і дрони: Україна та Іспанія поглиблюють оборонну співпрацю
- Україна та Іспанія узгодили ключові напрями співпраці.
- Іспанія підтвердила виділення €1 млрд допомоги у 2026 році та оголосила новий пакет допомоги.
Україна та Іспанія домовилися масштабувати співпрацю в сфері вироблення дронів та надання Києву далекобійних боєприпасів в ППО.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Як Україна масштабує співпрацю з Іспанією
Михайло Федоров розповів, що провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої узгодили ключові напрями співпраці для посилення обороноздатності та реалізації ключових безпекових пріоритетів.
– Подякував Іспанії за рішення спрямувати €1 млрд допомоги у 2026 році. Обговорили, як максимально ефективно використати цей ресурс відповідно до наших потреб. Окремо відзначив пакет допомоги, оголошений під час візиту, – бронемашини VAMTAC та партію 155-мм снарядів, – зауважив міністр.
Він додав, що серед пріоритетів співпраці Києва та Мадрида:
- посилення ППО;
- забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами;
- масштабування виробництва українських дронів.
За словами міністра Федорова, серед важливих результатів зустрічі – новий внесок Іспанії в механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot. Очільник Міноборони наголосив, що це критично для захисту неба й збереження інфраструктури.
– Працюємо над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування. Один із пріоритетів – забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами. Домовилися про подальшу співпрацю в масштабуванні виробництва українських дронів, – перерахував він.
Окремим треком очільники міністерств обговорили розвиток спроможностей ППО.
Так, йде робота над модернізацією засобів, знятих із виробництва, та поглиблюється кооперація з розширення їхніх можливостей.
Крім іншого, серед тем обговорення була участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.
Також обговорили участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.
Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що Бельгія та Іспанія цього року виділять по €1 млрд на підтримку України, а також посилять співпрацю у сфері протиповітряної оборони, дронів та артилерії.