Атака на Кривой Рог: враг ударил по зданию железнодорожного вокзала
Днем в четверг, 23 апреля, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. В результате атаки есть повреждения здания вокзала.
Об этом сообщает Укрзалізниця.
Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога
— Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность — люди прошли в укрытие, — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание вокзала получило незначительные повреждения. Пострадало несколько окон и дверей.
Перевозчик призвал пассажиров быть внимательными и выполнять указания железнодорожников.
Сегодня утром Укрзалізниця сообщила, что 23 апреля из-за влияния боевых действий временно изменены маршруты движения пригородных поездов, которые курсируют между Киевом и Коростенем в обоих направлениях.
Столичные пригородные поезда следуют только до или от станции Древлянка — это последняя остановка электричек из Киева перед Коростенем.
Напомним, 29 марта поезд сообщением Киев–Кривой Рог трижды останавливали из-за угрозы атак российских беспилотников.
Во время одной из таких остановок над пассажирами пролетели ударный дрон типа Shahed и перехватчик.
Пассажиры поезда Киев–Кривой Рог добрались до места назначения.