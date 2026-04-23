Днем в четверг, 23 апреля, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. В результате атаки есть повреждения здания вокзала.

Об этом сообщает Укрзалізниця.

— Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность — люди прошли в укрытие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание вокзала получило незначительные повреждения. Пострадало несколько окон и дверей.

Перевозчик призвал пассажиров быть внимательными и выполнять указания железнодорожников.

Сегодня утром Укрзалізниця сообщила, что 23 апреля из-за влияния боевых действий временно изменены маршруты движения пригородных поездов, которые курсируют между Киевом и Коростенем в обоих направлениях.

Столичные пригородные поезда следуют только до или от станции Древлянка — это последняя остановка электричек из Киева перед Коростенем.

Напомним, 29 марта поезд сообщением Киев–Кривой Рог трижды останавливали из-за угрозы атак российских беспилотников.

Во время одной из таких остановок над пассажирами пролетели ударный дрон типа Shahed и перехватчик.

Пассажиры поезда Киев–Кривой Рог добрались до места назначения.

