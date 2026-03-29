Поезд Киев-Кривой Рог трижды останавливали из-за атаки БпЛА
29 марта поезд Киев-Кривой Рог трижды останавливали из-за угрозы атак российских дронов.
Об этом сообщают местные медиа, в частности, ТРК Рудана.
По данным источников, движение пассажирского поезда Киев-Кривой Рог приходилось трижды останавливать и проводить эвакуацию пассажиров из-за воздушной угрозы.
Во время одной из таких остановок над людьми пролетел ударный дрон типа Shahed и перехватчик.
Пассажиры поезда Киев-Кривой Рог наконец добрались до пункта назначения.
По состоянию на 14:00 из-за влияния боевых действий Укрзалізниця сообщает о задержке 21 поезда.
Напомним, с начала марта 2026 года Россия неоднократно атаковала пассажирские поезда Укрзалізниці.
В частности, 14 марта армия РФ атаковала беспилотником толкатель пригородного пассажирского поезда Смородино-Ворожба вблизи населенного пункта Новоселица. Обошлось без пострадавших.
До этого 8 марта российский дрон попал в поезд Киев-Сумы, в котором находились около 200 пассажиров.
2 марта вражеский дрон атаковал пригородный поезд Укрзалізниці в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате удара погиб 75-летний мужчина. Также травмировались 10 пассажиров, среди которых двое детей.
В связи с российскими атаками на железнодорожную инфраструктуру, Укрзалізниця усилила меры безопасности при движении поездов.
По словам руководителя компании Александра Перцовского, в случае возникновения опасной ситуации во время тревоги возможна остановка поездов Укрзалізниці. К тому же пассажиров могут эвакуировать.
В случае эвакуации следует немедленно покинуть вагон, без лишних вещей и больших чемоданов. Кроме того, необходимо держать рядом документы и телефон.
Фото: Укрзалізниця