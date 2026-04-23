Атака на Кривий Ріг: ворог вдарив по будівлі залізничного вокзалу
Удень у четвер, 23 квітня, росіяни атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Унаслідок атаки є пошкодження будівлі вокзалу.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
– Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу. На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку – люди пройшли в укриття, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будівля вокзалу зазнала незначних пошкоджень. Постраждало кілька вікон і дверей.
Перевізник закликав пасажирів бути уважними і виконувати вказівки залізничників.
Сьогодні зранку Укрзалізниця повідомила, що 23 квітня через вплив бойових дій тимчасово змінено маршрути руху приміських поїздів, які курсують між Києвом і Коростенем в обох напрямках.
Столичні приміські поїзди прямують лише до або від станції Древлянка – це остання зупинка електричок із Києва перед Коростенем.
Нагадаємо, 29 березня поїзд сполученням Київ–Кривий Ріг тричі зупиняли через загрозу атак російських безпілотників.
Під час однієї з таких зупинок над пасажирами пролетіли ударний дрон типу Shahed і перехоплювач.
Пасажири поїзда Київ–Кривий Ріг дісталися місця призначення.