В четверг, 23 апреля, на Кипре пройдет неформальное заседание Европейского совета, в котором лично примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает издание Politico.

Зеленский на саммите Евросовета

По информации издания, личное присутствие Зеленского на встрече (не по видеосвязи, как планировалось ранее) подтвердил президент Евросовета Антониу Кошта.

– Мы будем рады лично приветствовать президента Зеленского в этот особо важный момент, – говорится в сообщении.

Как отметили в издании, лидеры ЕС готовы к возможному одобрению кредита в размере €90 млрд для Украины, блокированного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Встреча состоится вечером 23 апреля в курортном городе Айя-Напа. Участники начнут прибывать на саммит в 17:15 по брюссельскому времени, в 18:30 состоится разговор с Владимиром Зеленским, а в 19:15 запланирован рабочий ужин.

Следует отметить, что Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии 12 апреля, поэтому он не будет присутствовать на заседании Европейского совета на Кипре.

Процедурное одобрение кредита для Украины может состояться ближе к 13:00 – одновременно с возобновлением транзита нефти по нефтепроводу Дружба в сторону Венгрии. Это решение позволит перейти непосредственно к выплате денег.

Как подчеркнул Кошта, Европа доказала, что будет выполнять свои обязательства. ЕС будет поддерживать Украину в течение 2026 и 2027 годов, а также сколько потребуется.

По данным издания, многие в Брюсселе почувствовали перезагрузку после ухода Орбана с должности венгерского премьера.

