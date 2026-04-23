На Кіпрі відбудеться неформальне засідання Європейської ради, в якому особисто візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє видання Politico.

Зеленський на саміті Євроради

За інформацією видання, особисту присутність Зеленського на зустрічі (не через відеозв’язок, як планувалося раніше) підтвердив президент Євроради Антоніу Кошта.

– Ми будемо раді особисто вітати президента Зеленського в цей особливо важливий момент, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у виданні, лідери ЄС готові до можливого схвалення кредиту в розмірі €90 млрд для України, який певний час блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Варто зазначити, що Орбан програв парламентські вибори в Угорщині 12 квітня, тому він не буде присутнім на засіданні Європейської ради на Кіпрі.

Процедурне схвалення кредиту для України може відбутися ближче до 13:00 – одночасно з відновленням транзиту нафти нафтопроводом Дружба в бік Угорщини. Це рішення дозволить перейти безпосередньо до виплати грошей.

Як наголосив Кошта, Європа довела, що виконуватиме свої зобов’язання. ЄС підтримуватиме Україну протягом 2026 та 2027 років, а також скільки знадобиться.

За даними видання, багато хто у Брюсселі відчуває перезавантаження після залишення Орбаном посади угорського прем’єра.

