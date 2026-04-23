Єдиним елементом мобілізації, який потребує змін, є “прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу”.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов заявив під час Київського безпекового форуму.

Буданов про ставлення до людей під час мобілізації

– Єдине, що можна спробувати насправді реформувати це такі прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, а не сам факт приводу. Бо є ж інша страшна правда. У нас мільйони людей – ухилянти. Чомусь ніхто ж про це не хоче говорити, – сказав Буданов.

Він наголосив, що без мобілізації неможливо доукомплектувати українську армію.

За його словами, в країні, яка тривалий час перебуває у стані війни, “усі охочі вже давно добровільно пішли або не пішли на фронт, а люди потрібні”.

– Якщо не буде людей, впаде фронт, не буде України, – наголосив він.

За словами глави ОП, тема мобілізації не виникла раптово. Це типова проблема для будь-якої країни, яка застосовує цей механізм.

– Подивіться на найкращі світові приклади. Наприклад, США, вони під час В’єтнамської війни до цього механізму доходили…Подивіться на Першу світову війну, на Другу, на цивілізовані країни. Не кажу на наші там, на цивілізованих подивіться, було те саме, – додав Буданов.

Нагадаємо, в інтерв’ю Укрінформу Кирило Буданов заявляв, що Україна може зникнути з політичної карти світу, якщо всі громадяни стануть ухилянтами.

За його словами, в українському суспільстві відсутня єдність – героями одночасно вважають військових, які воюють на фронті, і тих, хто уникає мобілізації.

