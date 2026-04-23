Принц Гаррі під час візиту до Києва звернувся до президента Росії Володимира Путіна та заявив, що “ще є момент, щоб зупинити цю війну”.

Про це він сказав 23 квітня під час виступу на 18-му щорічному Київському Безпековому Форумі.

Принц Гаррі звернувся до Путіна

За словами герцога Сассекського, продовження бойових дій не може принести перемогу жодній зі сторін і лише посилює людські втрати.

– Президенте Путін, жодна нація не виграє від продовження загибелі людей, свідками якої ми є. Зараз все ще є момент, щоб зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший шлях. Впродовж років цієї війни з величезними втратами та обмеженими здобутками стає дедалі очевиднішим, що цей шлях не веде до перемоги – лише до нових втрат. Ціна продовжує зростати, і жоден результат не виправдовує таких людських жертв, – сказав принц.

Він наголосив, що війна Росії проти України є не випадковістю чи непорозумінням, а наслідком “тривалої, свідомої політики”, реалізованої на найвищому рівні.

Принц Гаррі нагадав про Будапештський меморандум, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

– Усе починається з порушення Будапештського меморандуму – угоди, за якою Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на зобов’язуючі гарантії її суверенітету та територіальної цілісності. Ці гарантії були не просто порушені – їх відкинули. І коли порушуються зобов’язання такого масштабу, шкода не обмежується кордонами України. Це завдає удару по довірі до будь-якої міжнародної гарантії, до кожної спроби нерозповсюдження зброї та до кожної обіцянки, даної між країнами, – зазначив герцог Сассекський.

Він наголосив, що Сполучені Штати відіграють важливу роль у контексті війни, оскільки були серед гарантів безпеки України після її відмови від ядерного арсеналу.

– Це момент для американського лідерства. Момент для Америки показати, що вона здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов’язання. Не з милосердя, а виходячи з власної тривалої ролі у забезпеченні глобальної безпеки та стратегічної стабільності, – додав принц Гаррі.

Україна розробляє найбільш передові дрони

Герцог Сассекський також заявив, що Україна воює за фундаментальні принципи демократії та перебуває на передовій сучасної війни, розвиваючи технології та модернізуючи армію.

– Я тут не як політик, а я солдат, який розуміє військову службу, як гуманітарій, який бачить людську ціну конфлікту, та як друг України, який вважає, що світ не має забувати про цю війну та ігнорувати її наслідки, – зазначив він.

Принц додав, що війна має глибший зміст, ніж лише боротьба за території.

– Це війна за цінності, за суверенітет, за те, чи будуть відстояні принципи, на яких ґрунтується наша демократія, – пояснив принц Гаррі.

Він також наголосив на важливій ролі, яку відіграє Україна у глобальній безпековій архітектурі з 2014 року.

– Ви стоїте міцно, боретеся і йдете попереду… У єдності, стійкості, інноваціях… Україна перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи найбільш передові дрони у світі, адаптуючись та формуючи гнучкі Збройні сили, – наголосив герцог Сассекський.

Це третій візит принца Гаррі до України. Він був у Львові у квітні 2025 року, у вересні 2025 року перебував у Києві.

Він приїздив на запрошення уряду для підтримки реабілітації військових із важкими пораненнями.

Сьогодні молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Фото: Київський безпековий форум

