Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале работы над созданием Пантеона выдающихся украинцев.

Соответствующее решение обсудили во время совещания, посвященного вопросам государственной политики памяти и чествования национальных героев.

– Объем соответствующих задач чрезвычайно большой и требует привлечения различных государственных институтов, украинского общества и дипломатических контактов со многими партнерами Украины, – написал он в Telegram.

По словам главы государства, проект предусматривает возвращение в Украину исторических фигур, которые сыграли ключевую роль в формировании украинского национального сознания и для нашего создания государства. Речь идет также о развитии системной политики мемориализации и восстановлении исторической памяти.

Зеленский подчеркнул, что создание Пантеона должно стать местом ценностной консолидации общества и сохранения памяти о поколениях, формирующих украинскую культуру и государство.

— Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое будет точно иметь значение для будущих поколений украинцев и будет беречь память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство, — добавил президент Украины.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

