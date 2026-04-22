В Украине создадут Пантеон национальных героев: Зеленский озвучил детали
- Владимир Зеленский анонсировал создание Пантеона выдающихся украинцев.
- Проект предполагает возвращение исторических деятелей и развитие политики национальной памяти.
- К реализации инициативы будут привлечены государственные институты, общество и международные партнеры.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале работы над созданием Пантеона выдающихся украинцев.
Зеленский о создании Пантеона выдающихся украинцев
Соответствующее решение обсудили во время совещания, посвященного вопросам государственной политики памяти и чествования национальных героев.
– Объем соответствующих задач чрезвычайно большой и требует привлечения различных государственных институтов, украинского общества и дипломатических контактов со многими партнерами Украины, – написал он в Telegram.
По словам главы государства, проект предусматривает возвращение в Украину исторических фигур, которые сыграли ключевую роль в формировании украинского национального сознания и для нашего создания государства. Речь идет также о развитии системной политики мемориализации и восстановлении исторической памяти.
Зеленский подчеркнул, что создание Пантеона должно стать местом ценностной консолидации общества и сохранения памяти о поколениях, формирующих украинскую культуру и государство.
— Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое будет точно иметь значение для будущих поколений украинцев и будет беречь память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство, — добавил президент Украины.
Фото: Владимир Зеленский