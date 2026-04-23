Министр энергетики Дерис Шмыгаль рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону.

По его словам, уже удалось восстановить 1 ГВт мощностей тепловых электростанций из запланированных 3,8 ГВт.

Об этом Шмыгаль сообщил по итогам заседания штаба по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Состояние подготовки энергетических объектов к зиме

Во время заседания энергетические компании доложили о состоянии подготовки объектов электроэнергетики к работе зимой.

— Главный фокус – состояние выполнения плановых и аварийных ремонтов. Наша стратегическая цель – восстановить 6 ГВт мощностей до старта отопительного сезона. В частности, план восстановления для тепловых электростанций составляет 3,8 ГВт. Уже имеем первые конкретные результаты: на данный момент удалось восстановить 1 ГВт мощностей. Темпы должны наращивать, — отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что продолжаются работы по усилению физической защиты энергетических объектов как на столичных генерирующих мощностях, так и на подстанциях НЭК Укренерго.

Министр дал поручение подготовить матрицу выполнения работ по каждому объекту для контроля сроков.

— Принципиальный вопрос – защита объектов газовой сферы. Этот вопрос является базовым, ведь стабильное газоснабжение – фундамент, в частности, для работы распределенной генерации, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко 7 апреля заявила, что в Украине началась масштабная подготовка энергосистемы к следующему отопительному сезону.

На реализацию соответствующих мероприятий Кабинет министров выделил около 22,1 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.

