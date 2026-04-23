Міністр енергетики Дерис Шмигаль розповів про підготовку до наступного опалювального сезону.

За його словами, вже вдалося відновити 1 ГВт потужностей теплових електростанцій із запланованих 3,8 ГВт.

Про це Шмигаль повідомив за підсумками засідання штабу з підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

Стан підготовки енергетичних об’єктів до зими

Під час засідання енергетичні компанії доповіли про стан підготовки об’єктів електроенергетики до роботи взимку.

– Головний фокус – стан виконання планових та аварійних ремонтів. Наша стратегічна мета – відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону. Зокрема, план відновлення для теплових електростанцій складає 3,8 ГВт. Вже маємо перші конкретні результати: наразі вдалося відновити 1 ГВт потужностей. Темпи маємо нарощувати, – зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що тривають роботи з посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів як на столичних генеруючих потужностях, так і на підстанціях НЕК Укренерго.

Міністр дав доручення підготувати матрицю виконання робіт по кожному об’єкту для контролю строків.

– Принципове питання – захист об’єктів газової сфери. Це питання є базовим, адже стабільне газопостачання – фундамент, зокрема, для роботи розподіленої генерації, – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 7 квітня заявила, що в Україні розпочалася масштабна підготовка енергосистеми до наступного опалювального сезону.

На реалізацію відповідних заходів Кабінет міністрів виділив близько 22,1 млрд грн із резервного фонду державного бюджету.

