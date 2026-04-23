Україна розраховує на якнайшвидше отримання першого траншу з пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд.

Ці кошти будуть спрямовані на потреби армії – закупівлю озброєння та систем ППО та на підготовку до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Україна очікує на надходження першого траншу з €90 млрд

– Ми дуже розраховуємо на те, що перший транш із 90-мільярдного пакету буде надано якомога швидше. Ці кошти призначені для нашої армії, і ми готові використовувати їх для закупівлі озброєння, зокрема ППО, – зазначив глава держави.

За його словами, це фінансування допоможе Україні підготуватися до зими.

Зараз дивляться

Робота із захисту енергосистеми вже почалася, європейські кошти також нададуть підтримку в цьому напрямі.

Президент також подякував європейським лідерам за ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії та закликав продовжувати роботу в цьому напрямку.

– Посилення санкцій є правильним кроком, особливо з огляду на те, що американці пом’якшили деякі зі своїх (санкцій, – Ред.). Для Росії це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії, – написав він.

За словами Зеленського, українські позиції на фронті наразі стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, тоді як Росія щомісяця втрачає щонайменше 30-35 тис. військових.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму €90 млрд та ухвалив 20-й пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.