Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта, где продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с применением авиации, артиллерии и беспилотников.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, штурмовые группы россиян пытаются атаковать украинские позиции по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и там, где находятся подразделения Государственной пограничной службы.

Он сообщил, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили вражеские штурмы в пределах Юнаковской общины в направлении населенного пункта Варачино, что в Сумской области.

— И если говорить об этом участке в целом, то враг не прекращает атаки и осуществляет их очень часто. Наши воины отражают эти атаки, и враг несет большие потери, — рассказал пресс-секретарь.

По его словам, противник пытается расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе. В то же время заявления россиян о создании так называемой буферной зоны не соответствуют действительности, ведь продвижение врага сдерживают наши защитники.

По словам Андрея Демченко, граница с Россией фактически стала линией фронта, где ведутся активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и дронов. Оккупанты ведут активные обстрелы из артиллерии и авиации и в Сумской, и в Харьковской областях, поскольку пехотными группами врагу не удается захватить наши позиции.

Что касается информации о якобы возможном полуокружении Сум, то Андрей Демченко подчеркнул, что продвинуться от границы или даже в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля, противнику не удается.

