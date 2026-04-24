Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) фінансує термінові роботи з ремонту Нового безпечного конфайнменту, зведеного над четвертим енергоблоком ЧАЕС, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російського дрона.

У банку також працюють над залученням близько €500 млн для повного відновлення об’єкта у 2028–2030 роках.

Про це повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час брифінгу у п’ятницю, 24 квітня.

ЄБРР шукає фінансування для ремонту укриття над ЧАЕС

– Нам потрібні тверді зобов’язання щодо фінансування до кінця 2027 року, тому що реальна робота з повного ремонту має розпочатися у 2028 році з метою її завершення у 2030 році. Ці часові рамки визначені, щоб уникнути ризику корозії, – зазначила вона.

За словами глави ЄБРР, у разі відсутності ремонту може розпочатися корозія, яка здатна суттєво пошкодити конструкцію НБК.

– Ось чому час має вирішальне значення. У нас ще є кілька років, але завершення ремонту, до кінця 2030 року важливе в цьому відношенні, – зазначила Рено-Бассо.

Вона пояснила, що сума у €500 млн є орієнтовною оцінкою вартості робіт, яка має дати донорам розуміння необхідних ресурсів.

– Звичайно, існує ризик, що через збої у ланцюжку поставок, можливо, інфляцію тощо, ця сума буде вищою, – зауважила Рено-Бассо.

Президентка ЄБРР додала, що наразі банк веде переговори з потенційними партнерами, пояснюючи обсяги фінансування та строки його надання.

– На дуже короткострокову перспективу у нас є достатнє фінансування для проведення дуже короткострокового ремонту, щоб стабілізувати ситуацію, – в той же час запевнила президента банка.

Вона нагадала, що першою €10 млн на ці потреби торік виділила Франція, чиї компанії брали участь у проєктуванні НБК.

Пізніше до фінансування приєдналися Велика Британія, Нідерланди та Канада.

За словами Рено-Бассо, ці кошти вже використовують для підготовчих робіт.

– Я маю на увазі детальну оцінку та терміновий ремонт, – додала вона.

Очільниця ЄБРР наголосила, що до кінця 2027 року необхідно залучити значно більшу суму – близько €500 млн.

Вона також повідомила, що переговори з партнерами дають позитивні сигнали, однак конкретних фінансових зобов’язань поки що немає.

Рено-Бассо нагадала, що будівництво НБК тривало кілька років і коштувало $2 млрд. Об’єкт був розрахований на 100 років експлуатації.

Після влучання російського дрона і пожежі було пошкоджено конструкцію та виведено з ладу ключові функції захисної споруди.

Вона висловила сподівання, що питання фінансування відновлення НБК розглянуть на найближчій зустрічі G7.

14 лютого 2025 року Росія здійснила пряме влучання ударного безпілотника в Арку НБК.

Унаслідок атаки було порушено герметичність оболонки, втрачено функцію антикорозійного захисту металевих конструкцій, а також пошкоджено критично важливі системи та обладнання.

