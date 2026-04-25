Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился провести проверку организации логистического обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на передовых позициях обороны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

Согласно опубликованной информации, главнокомандующий поручил командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая провести проверку организации логистического обеспечения военнослужащих, находящихся на переднем крае обороны.

— А также принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием, — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в сети получила огласку ситуация вокруг военнослужащих 14 бригады 2 механизированного батальона ВСУ, которые несут службу на Харьковском направлении.

По словам родственников, военные на протяжении восьми месяцев находятся в крайне сложных условиях, поскольку на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода.

В Генеральном штабе заявили об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса в связи с сокрытием реального положения дел на фронте, потерей позиций и просчётами в организации обеспечения военнослужащих.

