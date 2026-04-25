Сирський наказав перевірити логістичне забезпечення військових на передовій
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпорядився провести перевірку організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на передових позиціях оборони.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оприлюдненою інформацією, головнокомандувач доручив командувачам угруповань та командирам корпусів до 20 травня здійснити перевірку організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передньому краї оборони.
– А також вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням, – йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, у мережі набула розголосу ситуація навколо військовослужбовців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які несуть службу на Харківському напрямку.
За словами родичів, військові протягом восьми місяців перебувають у вкрай складних умовах, оскільки на позиціях систематично відсутні їжа та питна вода.
У Генеральному штабі заявили про звільнення командирів 14 бригади та 10 корпусу у зв’язку з приховуванням реального стану справ на фронті, втратою позицій і прорахунками в організації забезпечення військовослужбовців.