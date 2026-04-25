Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розпорядився провести перевірку організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на передових позиціях оборони.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Сирський наказав перевірити логістичне забезпечення ЗСУ

Згідно з оприлюдненою інформацією, головнокомандувач доручив командувачам угруповань та командирам корпусів до 20 травня здійснити перевірку організації логістичного забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передньому краї оборони.

– А також вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у мережі набула розголосу ситуація навколо військовослужбовців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які несуть службу на Харківському напрямку.

За словами родичів, військові протягом восьми місяців перебувають у вкрай складних умовах, оскільки на позиціях систематично відсутні їжа та питна вода.

У Генеральному штабі заявили про звільнення командирів 14 бригади та 10 корпусу у зв’язку з приховуванням реального стану справ на фронті, втратою позицій і прорахунками в організації забезпечення військовослужбовців.

