В Киеве военнообязанный по дороге на военно-врачебную комиссию начал убегать, перепрыгнул через забор и упал в технический котлован. Состояние мужчины удовлетворительное.

Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В Киеве мужчина убегал из ТЦК и упал в котлован

— В сети Интернет распространяется видео об инциденте на территории одного из РТЦК и СП города Киева, в котором утверждается, что военнообязанный “выпрыгнул из окна”, — говорится в сообщении.

Военнослужащие ТЦК сразу вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и спасателей.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.

По информации ТЦК, мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что единственным элементом мобилизации, который требует изменений, являются “проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода”.

В то же время он отмечал, что Украина может исчезнуть с политической карты мира, если все граждане станут уклонистами.

По словам Буданова, в украинском обществе нет единства — героями считают военных, которые воюют на фронте, и тех, кто избегает мобилизации.

