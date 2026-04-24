У Києві військовозобов’язаний по дорозі на військово-лікарську комісію почав тікати, перестрибнув через паркан і впав у технічний котлован. Стан чоловіка задовільний.

Про це повідомив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У Києві чоловік тікав з ТЦК і впав у котлован

– У мережі Інтернет поширюється відео про інцидент на території одного з РТЦК та СП міста Києва, в якому стверджується, що військовозобов’язаний “викинувся з вікна”, – ідеться у повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги та рятувальників.

Чоловіка оперативно доставили до медичного закладу.

За інформацією ТЦК, постраждалому надають необхідну медичну допомогу, його стан оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що єдиним елементом мобілізації, який потребує змін, є “прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу”.

Водночас він зазначав, що Україна може зникнути з політичної карти світу, якщо всі громадяни стануть ухилянтами.

За словами Буданова, в українському суспільстві немає єдності – героями вважають військових, які воюють на фронті, і тих, хто уникає мобілізації.

