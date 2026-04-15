Союзники Украины во время заседания Контактной группы Рамштайн договорились выделить Украине $4 млрд для усиления ПВО и более $1,5 млрд на БпЛА.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Сколько денег выделили союзники по результатам Рамштайна

Министр отметил, что Украина системно противодействует врагу и увеличивает результат своей борьбы.

Он напомнил, что, несмотря на одну из самых сложных зим и массированные атаки ракетами и дронами, украинским защитникам удалось справиться и выстоять.

– По заданию президента мы усилили противовоздушную оборону, сдерживаем и истощаем врага на поле боя. Параллельно жмем на экономику агрессора, в том числе в энергетике, ограничивая его способность финансировать войну, – объяснил Федоров.

Глава Минобороны уточнил, что эти результаты стали возможны благодаря совместной работе с партнерами. Он выразил благодарность каждой стране Контактной группы за вклад в усиление обороны Украины.

– Отдельно – за поддержку ПВО, в частности в рамках инициативы PURL, и поставки ракет в системы Patriot. Сегодня есть новые взносы в PURL от Бельгии, Норвегии, Болгарии, Литвы и Эстонии, – подчеркнул министр.

Среди ключевых решений партнеров:

Великобритания пообещала крупнейший пакет поддержки в сфере дронов в этом году.

Германия – инвестиции в $4 млрд в усиление ПВО. Еще $600 млн представят на развитие способностей deep strike и mid strike.

Нидерланды решили направить €248 млн на БПЛА.

Норвегия дает Украине $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и $150 млн на логистический хаб.

Испания передаст €215 млн в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами к Patriot.

Канада также вносит взносы: $15 млн в фонд NSATU, $42 млн на чешскую инициативу и $17 млн ​​на критическое инженерное оборудование.

Литва от себя выделила $39 млн. на чешскую инициативу, $29 млн. на PURL, а также усиливает Силы обороны бронетехникой и поддерживает реабилитацию военных.

Бельгия решила направить €75 млн на чешскую инициативу, €75 млн на немецкую инициативу ПВО и €85 млн на коалицию дронов. Также поддерживает F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот.

Эстония – присоединилась к усилению ПВО в размере $13 млн на PURL.

Отдельно Федоров отметил инициативу по усилению ПВО, начатую немецким министром обороны Борисом Писториусом, в рамках которой уже привлечено €2 млрд на срочные поставки.

Кроме прочего, прозвучали важные сигналы поддержки от Великобритании, Германии и Канады относительно дальнейшего расширения сотрудничества.

Также, Украина на Рамштайне представила партнерам новый проект для тренировки AI на боевых данных.

Среди главных приоритетов министр назвал следующие:

усиление ПВО;

развитие дронов и ракет;

обеспечение фронта боеприпасами завышенной дальности.

– Помощь Украине сегодня – это вклад в общую безопасность. Благодарю Президента за лидерство на международной арене. Вместе с партнерами приближаем справедливый и продолжительный мир, – подытожил Михаил Федоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате новой встречи стран-партнеров в формате Рамштайна Украина получила новую помощь с ПВО, дронами и взносами в программу PURL.

