У неділю, 26 квітня, настала четверта річниця від моменту заснування формату Рамштайн, який став унікальною міжнародною коаліцією, що об’єднала понад 50 країн та забезпечила понад $150 млрд військової допомоги для посилення оборони України.

Про це повідомляє Міноборони.

Результати Рамштайну за чотири роки роботи

Зазначається, що коаліція отримала назву Рамштайн через те, що місцем проведення першої зустрічі Контактної групи з питань оборони України стала авіабаза США в Німеччині у 2022 році.

Зараз дивляться

– За чотири роки роботи цей формат став ключовою платформою координації рішень щодо міжнародної військової допомоги Україні. Завдяки цьому українські військові отримали критично необхідні спроможності для відсічі російській агресії, – йдеться у повідомленні.

Серед озброєння, яке отримала Україна як допомогу для фронту завдяки Рамштайну, варто згадати:

системи ППО NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;

танки Leopard і Abrams;

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

самохідні артилерійські установки PzH 2000;

бронетранспортери M113;

літаки F-16 та Mirage-2000.

Також цей формат дозволив створити дев’ять коаліцій спроможностей, що відповідають за такі ключові сфери, як:

авіація;

інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона;

морські спроможності;

артилерія;

бронетанкова техніка та маневреність;

ІТ;

дрони;

розмінування;

радіоелектронна боротьба.

Зазначається, що усі ці коаліції забезпечують першочергові потреби та довгостроковий розвиток Збройних Сил України, а також координують міжнародну підтримку за відповідними напрямами.

Ще одним важливим рішенням стало впровадження механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для залучення понад $5 млрд для закупівлі озброєння від США та його оперативного постачання.

У міноборони нагадали, що цей механізм створений у співпраці з НАТО та США і передбачає фінансування поставок американського озброєння через добровільні внески партнерів. Координація потреб та постачань здійснюється через наявні інструменти НАТО, зокрема NSATU.

Як трансформувався формат Рамштайн за ці роки

Зазначається, що відповідно до змін на фронті, адаптується і формат Рамштайн.

Наразі він фокусується на трирівневому підході до війни:

повітря;

земля;

економіка.

Наголошується, що зусилля усіх партнерів спрямовані на такі основні пріоритети, як ППО, збільшення виробництва дронів та ракет, а також – забезпечення армії далекобійними засобами.

У міністерстві підрахували, що країни Контактної групи разом з ЄС залучили на закупівлю українських дронів для оборони України суму обсягом понад $5,7 млрд.

– Саме у межах Контактної групи Україна може узгоджувати напрямки співпраці з партнерами для максимально ефективної підтримки на полі бою, – йдеться в повідомленні.

Також серед важливих змін – трансформація Рамштайну в платформу взаємовигідної співпраці, де України виступає не тільки як отримувач допомоги, але й як контриб’ютор глобальної безпеки.

– Це відкриває доступ до українських технологій і систем, які довели ефективність у війні, та дозволяє партнерам готувати свої армії до сучасних конфліктів. Україна дякує Сполученим Штатам Америки за створення формату Рамштайн, Великій Британії та Німеччині – за лідерство та координацію, а також усім державам-учасницям – за системну підтримку Сил оборони України, – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 15 квітня у Берліні пройшло 34-те засідання у форматі Рамштайн, де міністр оборони України Михайло Федоров закликав партнерів до подальшого зміцнення оборонних спроможностей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.